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В Красноярске ночью сгорел крупный склад

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Красноярск
10:49 4 Июня 2019
пожар, красноярск, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
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В Солонцах ночью горел склад с горюче-смазочными материалами. Пожару на площади более тысячи «квадратов» присвоили второй ранг сложности, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. 

Склад расположен по пр. Котельникова, 7 в промышленной зоне. Очаг возгорания находился далеко от Красноярска (около 1 км). Несмотря на это, горожане видели дым из разных районов. 

По данным чрезвычайного ведомства, тушить очаг было трудно, существовала угроза распространения огня на соседние промышленные здания. К утру пожарным удалось локализовать возгорание. 

«На тушение пожара от МЧС России привлекается 39 человек и 12 единиц техники», — говорится в сводках. 

Данных о пострадавших и погибших нет. Для замеров предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе на место направлена экологическая лаборатория.

Видео: ЧП Красноярск

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