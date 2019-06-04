В Красноярске ночью сгорел крупный склад

В Солонцах ночью горел склад с горюче-смазочными материалами. Пожару на площади более тысячи «квадратов» присвоили второй ранг сложности, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Склад расположен по пр. Котельникова, 7 в промышленной зоне. Очаг возгорания находился далеко от Красноярска (около 1 км). Несмотря на это, горожане видели дым из разных районов.

По данным чрезвычайного ведомства, тушить очаг было трудно, существовала угроза распространения огня на соседние промышленные здания. К утру пожарным удалось локализовать возгорание.

«На тушение пожара от МЧС России привлекается 39 человек и 12 единиц техники», — говорится в сводках.

Данных о пострадавших и погибших нет. Для замеров предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе на место направлена экологическая лаборатория.

Видео: ЧП Красноярск