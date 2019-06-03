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В Сети появился сайт-клон популярной у красноярцев авиакомпании

Главная Происшествия
Красноярск
11:53 3 Июня 2019
происшествия, красноярск, мошенники
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Сети обнаружили сайт-клон российской авиакомпании NordStar. Мошенники используют схожее доменное имя и предлагают клиентам купить несуществующие билеты. Такие порталы не имеют ничего общего с официальным сайтом, уверяют в авиакомпании. Заметить подвох можно, если обратить внимание на буквы в адресной строке.  

«NordStar не имеет никакого отношения к любым другим интернет-ресурсам, использующим в имени своего домена слово «nordstar», и убедительно просит пассажиров и партнеров для получения достоверной информации и приобретения авиабилетов на рейсы авиакомпании обращаться только к официальному источнику. Воспользовавшись услугами ложного сайта, пассажиры могут стать объектами мошенничества», — рассказали корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе авиакомпании.

Авиакомпания NordStar перевозит пассажиров из Красноярска в Кемерово, Сочи, Норильск, Москву, Ростов-на-Дону, Омск и др. 

Напомним, сайт-клон в поисковых системах появился и в разгар зимней Универсиады-2019. На интернет-ресурсе мошенники использовали официальную символику студенческих игр — логотип и фирменные цвета Универсиады. Аферисты продавали билеты на соревнования — их стоимость доходила до 6-9,5 тысяч рублей. 

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