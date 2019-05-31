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В Красноярском крае в разы увеличились площади лесных пожаров

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Красноярск
13:47 31 Мая 2019
общество, красноярск, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярском крае из-за теплой и ветреной погоды в разы увеличились площади пожаров. Сегодня, 31 мая, леса горят в 11 районах региона — в Богучанском, Казачинском, Пировском, Тасеевском, Нижнеингашском, Абанском, Енисейском, Емельяновском, Манском, Балахтинском и Уярском районах. Площадь возгораний — 1100 га. Об этом говорится в сообщении Лесопожарного центра. 

«Жителям и гостям региона нужно быть предельно бдительными и внимательными при обращении с огнем. Сжигать сухую траву, а также разводить костры на землях сельхозназначения категорически запрещено», — предупреждают специалисты. 

Лесные пожары тушат почти 300 человек, задействованы 47 единиц техники. В некоторых районах края очаги пытаются ликвидировать с неба. Воздушные суда патрулируют территории и доставляют людей к местам возгораний. 

Отметим, что с наступлением лета параметры пожарной опасности в лесах целого ряда сибирских регионов в июне могут быть превышены. Такие прогнозы дает министерство природных ресурсов и экологии РФ. 

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