В Красноярском крае в разы увеличились площади лесных пожаров

В Красноярском крае из-за теплой и ветреной погоды в разы увеличились площади пожаров. Сегодня, 31 мая, леса горят в 11 районах региона — в Богучанском, Казачинском, Пировском, Тасеевском, Нижнеингашском, Абанском, Енисейском, Емельяновском, Манском, Балахтинском и Уярском районах. Площадь возгораний — 1100 га. Об этом говорится в сообщении Лесопожарного центра.

«Жителям и гостям региона нужно быть предельно бдительными и внимательными при обращении с огнем. Сжигать сухую траву, а также разводить костры на землях сельхозназначения категорически запрещено», — предупреждают специалисты.

Лесные пожары тушат почти 300 человек, задействованы 47 единиц техники. В некоторых районах края очаги пытаются ликвидировать с неба. Воздушные суда патрулируют территории и доставляют людей к местам возгораний.

Отметим, что с наступлением лета параметры пожарной опасности в лесах целого ряда сибирских регионов в июне могут быть превышены. Такие прогнозы дает министерство природных ресурсов и экологии РФ.