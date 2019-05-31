В Студгородке Красноярска строительная фирма повредила магистральный водопровод

Часть Студгородка Красноярска осталась без холодной воды из-за повреждения магистрального водопровода. Накануне около 15 часов в диспетчерскую «КрасКома» поступило сообщение о том, что водой размывает котлован на ул. Ленинградская, 3.
Специалисты Водоканала обнаружили, что на месте коммунального ЧП поврежден чугунный магистральный водопровод, а полиэтиленовая труба провисла над вырытой ямой. Виновники скрылись. Водоснабжение в микрорайоне пришлось приостановить. Без воды остались здание Главного управления МЧС, детсад № 38 и спортивные учреждения, в домах на ул. Ленинградской также возможны проблемы с водоснабжением.
В «КрасКоме» корреспонденту Sibnovosti.ru сообщили, что виновник аварии – строительная фирма «СУ-208», которая проводила несогласованные земляные работы.
«Земельный участок находится в частной собственности ООО «СУ 208», которому еще в 2018 году «КрасКом» официально отказал в разрешении вести разработку котлована не только из-за большого количества проходящих здесь трубопроводов питьевого водоснабжения и водоотведения, но и потому, что застройщик решил построить жилой дом в санитарно-защитной зоне водопроводной насосной станции», - сообщили в пресс-службе Водоканала.