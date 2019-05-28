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На севере края застрелили агрессивного медведя на детской площадке

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Красноярск
12:21 28 Мая 2019
происшествия, красноярск, медведь
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Северо-Енисейске сегодня, 28 мая, полицейские застрелили агрессивного медведя на детской площадке. Об этом пишут «Известия». 

Очевидцы заметили хищника в черте поселка и позвонили в полицию. Прибывшие на место правоохранители и сотрудники охотнадзора попытались отогнать зверя в лес, но он повел себя агрессивно и выбежал на детскую площадку. Косолапый начал бросаться на людей, а когда подошел слишком близко, его пришлось застрелить. Таким образом полицейские обезвредили опасное животное. 

Напомним, ранее Sibnovosti.ru сообщали, что медведи в поисках пищи могут приближаться к населенным пунктам. Очевидцы замечали хищников в окрестностях Лесосибирска, а также около трасс на севере края. Красноярцев просят быть предельно осторожными и не пытаться близко подходить к хищникам. 

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