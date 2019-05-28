На севере края застрелили агрессивного медведя на детской площадке

В Северо-Енисейске сегодня, 28 мая, полицейские застрелили агрессивного медведя на детской площадке. Об этом пишут «Известия».

Очевидцы заметили хищника в черте поселка и позвонили в полицию. Прибывшие на место правоохранители и сотрудники охотнадзора попытались отогнать зверя в лес, но он повел себя агрессивно и выбежал на детскую площадку. Косолапый начал бросаться на людей, а когда подошел слишком близко, его пришлось застрелить. Таким образом полицейские обезвредили опасное животное.

Напомним, ранее Sibnovosti.ru сообщали, что медведи в поисках пищи могут приближаться к населенным пунктам. Очевидцы замечали хищников в окрестностях Лесосибирска, а также около трасс на севере края. Красноярцев просят быть предельно осторожными и не пытаться близко подходить к хищникам.