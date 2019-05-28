28 мая
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Бывшего главврача красноярской поликлиники осудили за фиктивный прием на работу

Главная Происшествия
Красноярск
11:30 28 Мая 2019
происшествия, красноярск, суд
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Бывшего главврача красноярской поликлиники №7 приговорили к трем годам тюрьмы за «мошенничество с использованием служебного положения». Он фиктивно принял на работу своего сына-хирурга на должность программиста. При этом новый сотрудник свои обязанности не выполнял, сообщили в краевой прокуратуре. 

Сын главврача фиктивно проработал в должности с сентября 2005 по май 2016 года. 

«Бывший главный врач причинил ущерб территориальному Фонду обязательного медицинского страхования Красноярского края в сумме боле 777 тысяч рублей», — говорится в сообщении. 

Руководитель не признал свою вину. В суде он утверждал, что его сын вполне законно занимал должность программиста и выполнял всю порученную работу. Тем не менее, высшая инстанция назначила подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на три года. 

Как ранее сообщали Sibnovosti.ru, официально главой поликлиники №7, расположенной на ул. Бограда, в указанный период был Николай Чащин. Доктор медицинских наук родился в Енисейском районе в поселке Зарянка. По данным красноярских СМИ, Николай Чащин является родным братом депутата краевого ЗС Владимира Чащина. В 2002 году медик даже баллотировался на пост губернатора Красноярского края.

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Нарушители противопожарного режима в Красноярском крае выплатили 8 млн рублей

Нарушители противопожарного режима в Красноярском крае выплатили 8 млн рублей

28 Мая 2019 г.
В МЧС организована горячая линия по борьбе с поджогами и пожарами
Новости Красноярска: В восьми районах Красноярского края полыхают леса

В восьми районах Красноярского края полыхают леса

27 Мая 2019 г.
Угрозы для населенных пунктов нет
Новости Красноярска: ДТП с грузовиком в Красноярске на время остановило движение электричек

ДТП с грузовиком в Красноярске на время остановило движение электричек

27 Мая 2019 г.
КамАЗ выехал на пути
Новости Красноярска: Дети погибли на пожаре в Шарыповском районе края

Дети погибли на пожаре в Шарыповском районе края

26 Мая 2019 г.
Сгорел частный дом в деревне Скворцово
Новости Красноярска: Жительница Зеленогорска хотела купить щенка шпица и стала жертвой мошенников

Жительница Зеленогорска хотела купить щенка шпица и стала жертвой мошенников

24 Мая 2019 г.
Она перевела 70 тысяч рублей
Новости Красноярска: МВД: экс-руководитель «Реставрации» находится под домашним арестом в Италии

МВД: экс-руководитель «Реставрации» находится под домашним арестом в Италии

23 Мая 2019 г.
Николая Коваленко готовят к экстрадиции
Новости компаний
28/05
Сбербанк снизил процентные ставки по ипотеке от 0,3 до 0,6%
27/05
Красноярская ТЭЦ-1 победила в профессиональных соревнованиях энергетиков Сибири
24/05
Красноярцы оплатили банковскими картами проезд в муниципальном транспорте на сумму 1 миллион рублей
23/05
Выпускники ФМШ СФУ открыли череду последних звонков
23/05
Комбинат «Волна» готов к «высокому» строительному сезону
23/05
СГК восстанавливает красноярские дворы после ремонта теплосетей
21/05
«КрасКом» берет всего 24 часа на отключение холодной воды в Советском районе для подготовки к следующей зиме водозабора о. Татышева
21/05
Районный депутат незаконно потреблял электроэнергию
21/05
Бежим вместе! «Зеленый марафон» Сбербанка приглашает участников
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске закроют опасный поворот с Брянской в центр города

В Красноярске закроют опасный поворот с Брянской в центр города

25 Мая 2019 г.
На участке зарегистрировано большое количество ДТП
Новости Красноярска: Семья из Шарыпова обустроила во дворе пальмовую рощу из пластиковых бутылок

Семья из Шарыпова обустроила во дворе пальмовую рощу из пластиковых бутылок

24 Мая 2019 г.
Так пенсионеры решили бороться с мусором
Новости Красноярска: Развлекательный комплекс у Центрального парка обязали снести

Развлекательный комплекс у Центрального парка обязали снести

23 Мая 2019 г.
Такое решение принял арбитражный суд
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356