Бывшего главврача красноярской поликлиники осудили за фиктивный прием на работу

Бывшего главврача красноярской поликлиники №7 приговорили к трем годам тюрьмы за «мошенничество с использованием служебного положения». Он фиктивно принял на работу своего сына-хирурга на должность программиста. При этом новый сотрудник свои обязанности не выполнял, сообщили в краевой прокуратуре.

Сын главврача фиктивно проработал в должности с сентября 2005 по май 2016 года.

«Бывший главный врач причинил ущерб территориальному Фонду обязательного медицинского страхования Красноярского края в сумме боле 777 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Руководитель не признал свою вину. В суде он утверждал, что его сын вполне законно занимал должность программиста и выполнял всю порученную работу. Тем не менее, высшая инстанция назначила подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на три года.

Как ранее сообщали Sibnovosti.ru, официально главой поликлиники №7, расположенной на ул. Бограда, в указанный период был Николай Чащин. Доктор медицинских наук родился в Енисейском районе в поселке Зарянка. По данным красноярских СМИ, Николай Чащин является родным братом депутата краевого ЗС Владимира Чащина. В 2002 году медик даже баллотировался на пост губернатора Красноярского края.