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Нарушители противопожарного режима в Красноярском крае выплатили 8 млн рублей

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Красноярск
10:28 28 Мая 2019
пожар, лес, лесные пожары, в красноярском крае, мчс
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Краевые власти ужесточают меры по борьбе с виновниками лесных пожаров. С начала пожароопасного сезона в Красноярском крае зафиксировано более 577 пожаров, которые возникли в результате палов травы. Нарушители противопожарного режима уже выплати в краевую казну более 8 млн рублей, сообщил начальник МЧС по Красноярскому краю Игорь Лисин.

«Несмотря на это, находятся граждане, которые продолжают нарушать правила пожарной безопасности в столь нелегкий период. Для этого было принято решение открыть телефон горячей линии в Центре управления кризисных ситуаций Главного управления по борьбе с поджогами и пожарами на территории нашего края – 226-12-56», - отметил Лисин.

Министр лесного хозяйства края Димитрий Маслодудов заявил, что контроль за виновниками лесных пожаров в Красноярском крае будет усилен. На сегодняшний день установлен ущерб по 73 фактам поджогов, материалы направлены в прокуратуру.

«Это касается и собственников, и арендаторов земельных участков, где возникли пожары. Те случаи, которые уже зафиксированы – это примеры недобросовестного землепользования, когда не обеспечиваются меры пожарной безопасности, не проводится опашка, не создаются минерализованные полосы, сжигается сухая трава», - добавил Маслодудов.

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