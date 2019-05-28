Нарушители противопожарного режима в Красноярском крае выплатили 8 млн рублей

Краевые власти ужесточают меры по борьбе с виновниками лесных пожаров. С начала пожароопасного сезона в Красноярском крае зафиксировано более 577 пожаров, которые возникли в результате палов травы. Нарушители противопожарного режима уже выплати в краевую казну более 8 млн рублей, сообщил начальник МЧС по Красноярскому краю Игорь Лисин.

«Несмотря на это, находятся граждане, которые продолжают нарушать правила пожарной безопасности в столь нелегкий период. Для этого было принято решение открыть телефон горячей линии в Центре управления кризисных ситуаций Главного управления по борьбе с поджогами и пожарами на территории нашего края – 226-12-56», - отметил Лисин.

Министр лесного хозяйства края Димитрий Маслодудов заявил, что контроль за виновниками лесных пожаров в Красноярском крае будет усилен. На сегодняшний день установлен ущерб по 73 фактам поджогов, материалы направлены в прокуратуру.