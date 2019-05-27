27 мая
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В восьми районах Красноярского края полыхают леса

Главная Происшествия
Красноярск
12:35 27 Мая 2019
происшествия, красноярск, пожар
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

В Красноярском крае 27 мая зарегистрировано десять лесных пожаров на территории 304 га, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на Лесопожарный центр. 

Леса горят в Богучанском, Тасеевском, Дзержинском, Абанском, Идринском, Большемуртинском, Березовском и Партизанском районах. По словам специалистов, пожары не угрожают населенным пунктам. В тушении участвуют 140 человек. 

Отметим, что сейчас в Красноярском крае наблюдается высокий класс пожарной опасности. Ситуацию усугубляет сухая и ветреная погода — огонь быстро распространяется по лесным территориям. 

«Специалисты Минлесхоза края напоминают: сжигать сухую траву, а также разводить костры на землях сельхозназначения категорически запрещено. В лесах края и на прилегающих к ним территориях усилено патрулирование», — рассказали специалисты. 

На прошедших выходных пожарным удалось потушить 37 очагов в 20 районах Красноярского края. Леса в регионе тушили в том числе с помощью вертолетов. 

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: ДТП с грузовиком в Красноярске на время остановило движение электричек

ДТП с грузовиком в Красноярске на время остановило движение электричек

27 Мая 2019 г.
КамАЗ выехал на пути
Новости Красноярска: Дети погибли на пожаре в Шарыповском районе края

Дети погибли на пожаре в Шарыповском районе края

26 Мая 2019 г.
Сгорел частный дом в деревне Скворцово
Новости Красноярска: Жительница Зеленогорска хотела купить щенка шпица и стала жертвой мошенников

Жительница Зеленогорска хотела купить щенка шпица и стала жертвой мошенников

24 Мая 2019 г.
Она перевела 70 тысяч рублей
Новости Красноярска: МВД: экс-руководитель «Реставрации» находится под домашним арестом в Италии

МВД: экс-руководитель «Реставрации» находится под домашним арестом в Италии

23 Мая 2019 г.
Николая Коваленко готовят к экстрадиции
Новости Красноярска: Медведи в Красноярском крае приближаются к населенным пунктам

Медведи в Красноярском крае приближаются к населенным пунктам

22 Мая 2019 г.
Очевидцы заметили хищника в окрестностях Лесосибирска
Новости Красноярска: Коррупционный скандал в дорожной отрасли Красноярска: возбуждены дела за взятки

Коррупционный скандал в дорожной отрасли Красноярска: возбуждены дела за взятки

22 Мая 2019 г.
Сотрудники скрывали некачественный ремонт
Новости компаний
24/05
Красноярцы оплатили банковскими картами проезд в муниципальном транспорте на сумму 1 миллион рублей
23/05
Выпускники ФМШ СФУ открыли череду последних звонков
23/05
Комбинат «Волна» готов к «высокому» строительному сезону
23/05
СГК восстанавливает красноярские дворы после ремонта теплосетей
21/05
«КрасКом» берет всего 24 часа на отключение холодной воды в Советском районе для подготовки к следующей зиме водозабора о. Татышева
21/05
Районный депутат незаконно потреблял электроэнергию
21/05
Бежим вместе! «Зеленый марафон» Сбербанка приглашает участников
21/05
Обработка кондиционера вашей Škoda!
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярский депутат предложил запретить «кровавую» игру Minecraft

Красноярский депутат предложил запретить «кровавую» игру Minecraft

23 Мая 2019 г.
По мнению Владимира Рейнгардта, она построена на убийствах
Новости Красноярска: Красноярцев ждет холодный и дождливый июнь

Красноярцев ждет холодный и дождливый июнь

24 Мая 2019 г.
Только в конце месяца погода наладится
Новости Красноярска: Развлекательный комплекс у Центрального парка обязали снести

Развлекательный комплекс у Центрального парка обязали снести

23 Мая 2019 г.
Такое решение принял арбитражный суд
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2018 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356