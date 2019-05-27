В восьми районах Красноярского края полыхают леса

В Красноярском крае 27 мая зарегистрировано десять лесных пожаров на территории 304 га, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на Лесопожарный центр.

Леса горят в Богучанском, Тасеевском, Дзержинском, Абанском, Идринском, Большемуртинском, Березовском и Партизанском районах. По словам специалистов, пожары не угрожают населенным пунктам. В тушении участвуют 140 человек.

Отметим, что сейчас в Красноярском крае наблюдается высокий класс пожарной опасности. Ситуацию усугубляет сухая и ветреная погода — огонь быстро распространяется по лесным территориям.

«Специалисты Минлесхоза края напоминают: сжигать сухую траву, а также разводить костры на землях сельхозназначения категорически запрещено. В лесах края и на прилегающих к ним территориях усилено патрулирование», — рассказали специалисты.

На прошедших выходных пожарным удалось потушить 37 очагов в 20 районах Красноярского края. Леса в регионе тушили в том числе с помощью вертолетов.