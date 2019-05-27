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ДТП с грузовиком в Красноярске на время остановило движение электричек

Главная Происшествия
Красноярск
10:00 27 Мая 2019
происшествия, красноярск, жд
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © «ЧП Красноярск» (vk.com/kraschp)
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Сегодня, 27 мая, на ЖД ветке «Бугач – Красноярск-Северный» произошло ДТП с участием КамАЗа. В районе станции «Красноярск-Северный» грузовой автомобиль выехал на пути и снес опору ЛЭП, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. 

«В результате было нарушено электроснабжение станции Красноярск-Северный. Схода подвижного состава нет, путевая инфраструктура не пострадала. Автомобиль КАМАЗ застрял на железнодорожных путях», — рассказали в пресс-службе КрасЖД. 

Кроме того, из-за аварии произошла задержка трех утренних электропоездов. Сотрудники ЖД станции уже устранили последствия ДТП, а грузовик убрали с путей. 

«Движение электропоездов через станцию восстановлено. Причины происшествия выясняются», — добавили в КрасЖД. 

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