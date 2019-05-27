ДТП с грузовиком в Красноярске на время остановило движение электричек

Сегодня, 27 мая, на ЖД ветке «Бугач – Красноярск-Северный» произошло ДТП с участием КамАЗа. В районе станции «Красноярск-Северный» грузовой автомобиль выехал на пути и снес опору ЛЭП, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«В результате было нарушено электроснабжение станции Красноярск-Северный. Схода подвижного состава нет, путевая инфраструктура не пострадала. Автомобиль КАМАЗ застрял на железнодорожных путях», — рассказали в пресс-службе КрасЖД.

Кроме того, из-за аварии произошла задержка трех утренних электропоездов. Сотрудники ЖД станции уже устранили последствия ДТП, а грузовик убрали с путей.