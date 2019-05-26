Дети погибли на пожаре в Шарыповском районе края

Четверо человек погибло в результате пожара в Шарыповском районе Красноярского края. В их числе, трое детей, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Пожар произошел в ночь на воскресенье в частном четырехквартирном доме в деревне Скворцово. Он полностью сгорел.

«К тушению пожара привлекались 20 человек и восемь единиц техники, в том числе от МЧС России – 12 человек и пять единиц техники», - говорится в сообщении главного управления МЧС по Красноярскому краю.

О причинах пожара пока ничего не сообщается.

Фото: сайт главного управления МЧС по Красноярскому краю