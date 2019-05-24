Жительница Зеленогорска хотела купить щенка шпица и стала жертвой мошенников

Правоохранители раскрыли преступление, жертвой которого стала жительница Зеленогорска. Женщина хотела через интернет купить щенка породы шпиц, но нарвалась на мошенников, сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Щенки дорогостоящей породы якобы продавались в Москве в 2018 году. Жительницу Зеленогорска привлекла низкая цена на собак. Она связалась с продавцом и перевела предоплату в размере 10 тысяч рублей. Но этого мошенникам оказалось мало — под разными предлогами они выманили у женщины еще 60 тысяч рублей. Всего она сделала 30 переводов. Но собак потерпевшая так и не увидела, а аферисты перестали выходить на связь.

«Сотрудниками уголовного розыска были установлены подозреваемые. Ими оказались ранее судимые 26-летние жители Владимирской области. Мужчина и женщина полученными денежными средствами распорядились по своему усмотрению», — рассказали в ведомстве.

Полицейские направили материалы уголовного дела в суд. Мошенникам грозит до пяти лет тюрьмы.