Медведи в Красноярском крае приближаются к населенным пунктам

Медведи в Красноярском крае в поисках пищи приближаются к населенным пунктам. Очевидцы заметили хищника в окрестностях Лесосибирска. Пассажиры автомобиля сняли на видео, как в нескольких метрах от дороги сидит медведь и копается в земле. Мужчины стали громко кричать, чем спугнули зверя – он убежал в лес. Видео встречи лесосибирцев с медведем опубликовано в группе «ЧП Лесосибирск» в социальной сети.

Медведей вблизи трассы в Лесосибирске очевидцы встречали и в прошлом году, напоминает корреспондент Sibnovosti.ru. Весной в сети появилось видео, как медведица и три медвежонка вышли из леса, не испугались машин, спокойно перешли дорогу и скрылись в лесу на другой стороне.

Добавим, что в этом году следы медведя туристы видели в поселке Приисковый в Хакасии. Это направление пользуется популярностью у горнолыжников и сноубордистов. Красноярцев просят быть предельно осторожными.