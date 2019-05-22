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Медведи в Красноярском крае приближаются к населенным пунктам

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Красноярск
10:04 22 Мая 2019
медведь, в красноярском крае, опасность
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © РИА Новости
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Медведи в Красноярском крае в поисках пищи приближаются к населенным пунктам. Очевидцы заметили хищника в окрестностях Лесосибирска. Пассажиры автомобиля сняли на видео, как в нескольких метрах от дороги сидит медведь и копается в земле. Мужчины стали громко кричать, чем спугнули зверя – он убежал в лес. Видео встречи лесосибирцев с медведем опубликовано в группе «ЧП Лесосибирск» в социальной сети.

Медведей вблизи трассы в Лесосибирске очевидцы встречали и в прошлом году, напоминает корреспондент Sibnovosti.ru. Весной в сети появилось видео, как медведица и три медвежонка вышли из леса, не испугались машин, спокойно перешли дорогу и скрылись в лесу на другой стороне.

Добавим, что в этом году следы медведя туристы видели в поселке Приисковый в Хакасии. Это направление пользуется популярностью у горнолыжников и сноубордистов. Красноярцев просят быть предельно осторожными.

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