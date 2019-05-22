Коррупционный скандал в дорожной отрасли Красноярска: возбуждены дела за взятки

Следственный комитет возбудил ряд уголовных дел в отношении руководителей подрядных организаций и контролеров дорожного ремонта в Красноярске. Под следствие попали шесть должностных лиц.

По версии силовиков, в ноябре 2018 года замначальника отдела УПРДОР «Енисей» сообщил своей знакомой – инженеру Управления дорог, инфраструктуры и благоустройства города - о том, что пробы уложенного асфальта на улицах Робеспьера и Молокова не соответствуют ГОСТам по показателям плотности и водостойкости. Инженер предложила чиновнику провести повторный совместный отбор проб за денежное вознаграждение.

От директора компании «Красдорстрой», которая укладывала некачественный асфальт, потребовали 70 тысяч рублей за повторный отбор образцов, но уже с положительным результатом. Он перевел необходимую сумму на карту инженера УДИБ.

«После подозреваемая обратилась к инженеру-лаборанту общестроительной лаборатории АО «Сибагропромстрой» с аналогичным предложением решить вопрос за денежное вознаграждение в сумме 70 000 рублей, которые ей и были переданы. Получив деньги в размере 140 000 рублей, она разделила их с двумя подельниками», - продолжают в Следственном комитете.

В итоге инженер УДИБ внесла заведомо ложные данные в протоколы испытаний, за что получила еще 30 тысяч рублей. Следователи допросили всех подозреваемых в получении и даче взяток, провели выемку документов.