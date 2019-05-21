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Банда из Канска заработала миллион рублей на маткапитале

Главная Происшествия
Красноярск
16:55 21 Мая 2019
маткапитал, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Канске сотрудники ФСБ и полиции выявили банду, которая обналичивала сертификаты на материнский капитал. Женщина и двое мужчин заключали фиктивные сделки на покупку несуществующего жилья. В итоге мошенникам удалось заработать миллион рублей, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по краю. 

«В ходе оперативных мероприятий были задержаны двое мужчин 1974 г.р. и 1963 г.р., а также женщина 1986 г.р. Судом принято решение об аресте обоих мужчин на два месяца. 33-летняя женщина задержана в порядке статьи 91 УПК» — говорится в сообщении. 

По факту мошенничества с социальными выплатами заведено уголовное дело. Задержанным грозит до десяти лет лишения свободы. 


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