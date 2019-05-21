Банда из Канска заработала миллион рублей на маткапитале

В Канске сотрудники ФСБ и полиции выявили банду, которая обналичивала сертификаты на материнский капитал. Женщина и двое мужчин заключали фиктивные сделки на покупку несуществующего жилья. В итоге мошенникам удалось заработать миллион рублей, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по краю.

«В ходе оперативных мероприятий были задержаны двое мужчин 1974 г.р. и 1963 г.р., а также женщина 1986 г.р. Судом принято решение об аресте обоих мужчин на два месяца. 33-летняя женщина задержана в порядке статьи 91 УПК» — говорится в сообщении.

По факту мошенничества с социальными выплатами заведено уголовное дело. Задержанным грозит до десяти лет лишения свободы.