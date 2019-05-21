Скандального застройщика Николая Коваленко экстрадируют в Россию

Экс-руководителя красноярской строительной компании «Реставрация» Николая Коваленко готовят к экстрадиции в Россию. В течение нескольких месяцев он скрывался в Италии и был объявлен в международный розыск. Решение о передаче Коваленко российским силовикам должен принять Итальянский суд после предоставления необходимых документов. Процесс проходит под контролем Интерпола.

Коваленко подозревают в мошенничестве. По версии краевой полиции, он собрал с дольщиков более 2 млрд рублей и скрылся вместе с деньгами за границей. В его доме в Красноярске проводились обыски. Правоохранители изъяли имущество Николая Коваленко и его семьи на сумму 490 млн рублей. Сейчас компания «Реставрация» признана банкротом. На достройку 10 домов в Красноярске необходимо более 5 млрд рублей. Застройщик обманул около полутора тысяч дольщиков.

Месяц назад журналисты программы «Дежурная часть» на телеканале «Россия 24» разыскали Николая Коваленко. С прошлого года он проживал в собственном особняке в Италии. Корреспондентам он заявил, что «не скрывается, а лечит почечную недостаточность».

Площадь его земельного участка — 625 «квадратов». Такое владение вместе с домом и гаражом на берегу моря стоит около 2 млн евро.