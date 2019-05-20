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На правом берегу Красноярска машина провалилась под землю

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Красноярск
15:47 20 Мая 2019
происшествия, красноярск, авария
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © «ЧП Красноярск» (vk.com/kraschp)
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На ул. Юности в Ленинском районе Красноярска сегодня, 20 мая, произошла коммунальная авария. В результате ЧП один из автомобилей провалился под асфальт. Видеозаписи очевидцы опубликовали в социальных сетях. 

На кадрах видно, как одна из припаркованных иномарок наполовину ушла под землю. При этом из-под асфальта бил фонтан воды. Камни, отлетевшие от земли, повредили и другие автомобили — ударами выбило стекла, помяло крыши и капоты. 

По данным Sibnovosti.ru, на участке начали проводить гидравлические испытания. С сегодняшнего дня в районе отключили горячую воду. В пресс-службе СГК журналистам сообщили, что одна из труб не выдержала давления и лопнула. Из-за этого и произошел прорыв. Коммунальщики уже работают на месте и устраняют последствия аварии.


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