В Красноярском крае из-за пала травы горели десятки построек

В Лесосибирске в СНТ «Рябина» из-за пала сухой травы загорелись заброшенные дачные постройки. Пожар начался в воскресенье, 19 мая. Сотрудникам МЧС удалось ликвидировать возгорание ночью, 20 мая, говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

По данным ТАСС, пламя уничтожило 19 заброшенных строений. В тушении пожара были задействованы более 118 человек, 18 единиц техники и вертолет Ми-8. В результате происшествия никто из местных жителей не пострадал.

Как сообщили в МЧС, за прошедшие сутки на территории региона действовали 137 техногенных пожаров. Сухая трава горела в Березовском, Енисейском, Рыбинском, Назаровском, Ачинском, Ужурском, Иланском, Козульском, Шарыповском и других районах края. В правительстве корреспонденту Sibnovosti.ru рассказали, что в регионе за сутки было зарегистрировано 55 лесных пожаров. До сих пор бушуют 36 из них на площади 2080,5 га.

Напомним, с 19 мая в Красноярском крае действует особый противопожарный режим. На территориях поселений, садоводческих, огороднических и дачных объединений введен запрет на разведение костров и проведение пожароопасных работ.