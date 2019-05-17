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Экс-главу «КрасАвиа» осудили на четыре года за взятки

Главная Происшествия
Красноярск
16:45 17 Мая 2019
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Бывший генеральный директор авиакомпании «КрасАвиа» Валерий Мордань приговорен к четырем годам тюрьмы за взятки. Осужденный также должен будет заплатить штраф в размере 8 млн рублей. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ. 

По данным ведомства, суд запретил экс-главе «КрасАвиа» занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления сроком на три года. 

Напомним, Валерий Мордань на посту гендиректора авиакомпании в 2016-2017 годах получал взятки от представителей коммерческих организаций. Взамен директор «КрасАвиа» обещал лоббировать интересы фирм при заключении договоров. В общей сложности он незаконно заработал 4 млн рублей. 

Примечательно, что в аналогичном преступлении замешан и следующий директор предприятия Иван Попов. По версии следствия, будучи руководителем авиакомпании «Турухан», он присвоил почти 40 млн рублей.


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