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Житель Дудинки незаконно купил краснокнижной рыбы на 8 млн рублей

Главная Происшествия
Красноярск
11:23 16 Мая 2019
общество, красноярск, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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В Дудинке сотрудники полиции изъяли у местного жителя партию замороженного краснокнижного осетра. Мужчина купил рыбу у браконьеров, чтобы затем перепродать, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по краю. 

Общая сумма ущерба составила 8 млн рублей. Полсотни экземпляров рыб хранились в рефрижераторе на одной из городских стоянок. Согласно законодательству РФ, сибирский осетр занесен к Красную книгу. Вылавливать и продавать этот вид на севере края запрещено. 

На 48-летнего жителя Дудинка завели уголовное дело по статье «незаконное приобретение водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу». Мужчине грозит до трех лет тюрьмы.

Теперь полицейским предстоит выяснить, у кого именно подозреваемый купил партию редкой рыбы. 


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