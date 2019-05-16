Житель Дудинки незаконно купил краснокнижной рыбы на 8 млн рублей

В Дудинке сотрудники полиции изъяли у местного жителя партию замороженного краснокнижного осетра. Мужчина купил рыбу у браконьеров, чтобы затем перепродать, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по краю.

Общая сумма ущерба составила 8 млн рублей. Полсотни экземпляров рыб хранились в рефрижераторе на одной из городских стоянок. Согласно законодательству РФ, сибирский осетр занесен к Красную книгу. Вылавливать и продавать этот вид на севере края запрещено.

На 48-летнего жителя Дудинка завели уголовное дело по статье «незаконное приобретение водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу». Мужчине грозит до трех лет тюрьмы.

Теперь полицейским предстоит выяснить, у кого именно подозреваемый купил партию редкой рыбы.