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На правом берегу красноярцы устроили массовые разборки со стрельбой

Главная Происшествия
Красноярск
16:31 14 Мая 2019
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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На ул. Львовская в Красноярске две компании устроили массовую потасовку со стрельбой. Инцидент произошел 13 мая, сообщили в пресс-службе краевой полиции. 

Конфликт между мужчинами начался на автостоянке. Причиной стало разногласие «на бытовой почве». По словам очевидцев, в потасовке участвовали около 30 человек. Словесная перепалка переросла в крупную ссору, после чего один из мужчин достал оружие и два раза выстрелил в воздух. 

«В результате происшествия никто не пострадал. Следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.213 «хулиганство»», — говорится в сообщении ведомства. 

Все участники конфликта задержаны — двоих мужчин оштрафовали за нарушение правил хранения оружия. 

Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.

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