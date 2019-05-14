На правом берегу красноярцы устроили массовые разборки со стрельбой

На ул. Львовская в Красноярске две компании устроили массовую потасовку со стрельбой. Инцидент произошел 13 мая, сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Конфликт между мужчинами начался на автостоянке. Причиной стало разногласие «на бытовой почве». По словам очевидцев, в потасовке участвовали около 30 человек. Словесная перепалка переросла в крупную ссору, после чего один из мужчин достал оружие и два раза выстрелил в воздух.

«В результате происшествия никто не пострадал. Следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.213 «хулиганство»», — говорится в сообщении ведомства.

Все участники конфликта задержаны — двоих мужчин оштрафовали за нарушение правил хранения оружия.

Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.