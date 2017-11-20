Скандалом в краевой филармонии заинтересовались федеральные СМИ

Корреспонденты телеканала «Россия 24» сняли сюжет о директоре краевой филармонии Юлии Кулаковой. Им удалось получить комментарий самой обвиняемой, а также поговорить с министром культуры Еленой Мироненко.

Журналисты встретились с Кулаковой около ее дома. Она подъехала к элитной многоэтажке на новом автомобиле Mercedes-Benz.

«Воровства денег не было. Во-первых, идет следствие. Один из сотрудников филармонии находится под домашним арестом, другой — под подпиской о невыезде. Следствие разберется. Это полный бред и наговор», — прокомментировала Кулакова.

Мера пресечения в отношении руководителя судом пока не избрана. Но на прошлой неделе на нее все же завели два уголовных дела за растрату. Речь идет о сумме более 10 млн рублей.

Звезды российской эстрады комментировать коррупционный скандал в краевой филармонии отказались. Только оперная певица Любовь Казарновская призналась, что уровень площадки в Красноярске никогда не соответствовал запросам звезд.

«Оказывается, создавалась специальная фирма, которая и занималась концертами знаменитых исполнителей. Обещали 100% исполнение райдеров и условий наполняемости залов. Но этого ничего не было. В крупном сибирском городе, чтобы такое было непрофессиональное отношение к артистам», — прокомментировала певица.

В стороне от происходящего остается министр культуры Красноярского края. Елена Мироненко по-прежнему отказывается комментировать разбирательства в филармонии.

«Я, к сожалению, не могу сейчас комментировать. Идет следствие. Единственный орган, который выдаст информацию по этому делу — суд», — сказала Мироненко.

Напомним, в октябре этого года в краевой филармонии разгорелся коррупционный скандал. Уголовные дела были возбуждены в отношении подчиненных Кулаковой: заместителя генерального директора филармонии Станислава Люмаса и начальника юридического отдела. Было установлено, что мужчины в июле 2015 года создали подконтрольную им фирму по оказанию услуг в сфере концертной деятельности, с которой от лица филармонии заключили ряд договоров на оказание услуг в рамках организации и проведения концерта Дмитрия Хворостовского в Красноярске.

Несмотря на то, что Кулакова назвала все происходящее «бредом», она неоднократно давала признательные показания следователям и сотрудникам ФСБ, ведущим это дело.