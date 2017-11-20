20 ноября
Красноярск
погода -5 °C
курсы валют
59.63
 
€ 70.36
18+
Sibnovosti.ru
Красноярск
...

В Красноярском крае запретили продавать молоко через интернет

Главная Происшествия
Красноярск
10:28 20 Ноября 2017
запрет, роспотребнадзор, торговля
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Центральный районный суд Красноярска после обращения Роспотребнадзора признал информацию о продаже молока, размещенную на сайте www.optwear.ru, запрещенной к распространению в России. Таким образом фактически запретив продажу молока через интернет.

Как сообщается на сайте надзорного ведомства, молочная продукция производства ЛПХ «Кусочек тайги» является непромышленного изготовления без ветеринарно-санитарной экспертизы и сопроводительных документов. Кроме того на молоко «из интернета» неоднократно жаловались потребители.

В Роспотребнадзоре пояснили, что в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на территории Таможенного союза предусмотрена реализация молока и молочной продукции непромышленного изготовления исключительно на рынках, включая сельскохозяйственные рынки, но только после проведения ветеринарно-санитарной экспертизы, необходимой для определения их пригодности к использованию для пищевых целей. 

«При этом продавцы обязаны предъявить потребителям соответствующие документы о проведении ветеринарно-санитарной экспертизы, довести до потребителей информацию о наименовании продукта, месте производства (об адресе), дате производства, а также о необходимости обязательного кипячения сырого молока».

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Скандалом в краевой филармонии заинтересовались федеральные СМИ

Скандалом в краевой филармонии заинтересовались федеральные СМИ

20 Ноября 2017 г.
Сюжет появился на телеканале «Россия 24»
Новости Красноярска: В Красноярском крае участковый обложил данью китайцев и сел за взятки

В Красноярском крае участковый обложил данью китайцев и сел за взятки

18 Ноября 2017 г.
Мужчина получил 9,5 лет лишения свободы
Новости Красноярска: Главу Балахтинского района уволили по суду

Главу Балахтинского района уволили по суду

17 Ноября 2017 г.
Руководитель нарушил закон о противодействии коррупции
Новости Красноярска: Автобус Красноярск-Бишкек отправился в рейс с неисправными тормозами

Автобус Красноярск-Бишкек отправился в рейс с неисправными тормозами

17 Ноября 2017 г.
В салоне находились 45 пассажиров
Новости Красноярска: На главу краевой филармонии Юлию Кулакову завели два уголовных дела

На главу краевой филармонии Юлию Кулакову завели два уголовных дела

17 Ноября 2017 г.
Она дала признательные показания по существу
Новости Красноярска: Красноярского офицера осудили за кражу имущества Минобороны

Красноярского офицера осудили за кражу имущества Минобороны

16 Ноября 2017 г.
Мужчину приговорили к 8 годам тюрьмы
Новости компаний
20/11
Богучанская ГЭС подвела итоги конкурса #БоГЭСВместеЯрче
17/11
Банк УРАЛСИБ проводит акцию «Новый смартфон за счет Банка»
14/11
Mori Cinema приглашает на криминальную драму «Снеговик»
13/11
Интернет-аптека «Пион» - покупайте лекарства без очередей и наценок!
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске на треть снизилась предлагаемая медикам зарплата

В Красноярске на треть снизилась предлагаемая медикам зарплата

17 Ноября 2017 г.
В рейтинге краевой центр лишь на 40-м месте
Новости Красноярска: Департамент городского хозяйства Красноярска обрел нового начальника

Департамент городского хозяйства Красноярска обрел нового начальника

17 Ноября 2017 г.
В мэрии очередные новые назначения
Новости Красноярска: Депутатов Горсовета лишили компенсационных выплат

Депутатов Горсовета лишили компенсационных выплат

15 Ноября 2017 г.
Краевой суд признал, что бюджетные деньги тратились неэффективно
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.