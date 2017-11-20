В Красноярском крае запретили продавать молоко через интернет

Центральный районный суд Красноярска после обращения Роспотребнадзора признал информацию о продаже молока, размещенную на сайте www.optwear.ru, запрещенной к распространению в России. Таким образом фактически запретив продажу молока через интернет.

Как сообщается на сайте надзорного ведомства, молочная продукция производства ЛПХ «Кусочек тайги» является непромышленного изготовления без ветеринарно-санитарной экспертизы и сопроводительных документов. Кроме того на молоко «из интернета» неоднократно жаловались потребители.

В Роспотребнадзоре пояснили, что в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на территории Таможенного союза предусмотрена реализация молока и молочной продукции непромышленного изготовления исключительно на рынках, включая сельскохозяйственные рынки, но только после проведения ветеринарно-санитарной экспертизы, необходимой для определения их пригодности к использованию для пищевых целей.