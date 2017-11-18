В Красноярском крае участковый обложил данью китайцев и сел за взятки

Участковый в Иланском районе приговорен к 9,5 годам лишения свободы и штрафу в 2 млн рублей. Обвинение сумело доказать, что он получал взятки у лесозаготовителей. Кроме самого получения правоохранители сумели доказать вымогательство взятки.

«Сторона обвинения доказала, что в марте 2016 года старший участковый уполномоченный потребовал у местных лесозаготовителей ежемесячно передавать ему по 30 тысяч рублей. В случае неисполнения требований угрожал проверками административного законодательства, выявлением нарушений и применением санкций в рамках административного производства, обещая создать негативные условия для осуществления коммерческой деятельности», - говорится в сообщении краевой прокуратуры.

В итоге всю весну прошлого года на территории лесозаготовительного предприятия граждане Китайской Народной Республики передали ему в качестве взятки в общей сложности 90 тыс рублей. Кроме этого обвинители сумели доказать еще одно вымогательство в размере 30 тыс.

Отбывать наказание участковый будет в исправительной колонии строгого режима. Пока приговор суда в законную силу не вступил, у сторон есть 10 дней на его обжалование.