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В Красноярском крае участковый обложил данью китайцев и сел за взятки

Главная Происшествия
Красноярск
12:30 18 Ноября 2017
взятка, полиция, преступление
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Участковый в Иланском районе приговорен к 9,5 годам лишения свободы и штрафу в 2 млн рублей. Обвинение сумело доказать, что он получал взятки у лесозаготовителей. Кроме самого получения правоохранители сумели доказать вымогательство взятки.

«Сторона обвинения доказала, что в марте 2016 года старший участковый уполномоченный потребовал у местных лесозаготовителей ежемесячно передавать ему по 30 тысяч рублей. В случае неисполнения требований угрожал проверками административного законодательства, выявлением нарушений и применением санкций в рамках административного производства, обещая создать  негативные условия для осуществления коммерческой деятельности», - говорится в сообщении краевой прокуратуры.

В итоге всю весну прошлого года на территории лесозаготовительного предприятия граждане Китайской Народной Республики передали ему в качестве взятки в общей сложности 90 тыс рублей. Кроме этого обвинители сумели доказать еще одно вымогательство в размере 30 тыс.

Отбывать наказание участковый будет в исправительной колонии строгого режима. Пока приговор суда в законную силу не вступил, у сторон есть 10 дней на его обжалование.

 

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