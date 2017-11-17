Главу Балахтинского района уволили по суду

Глава Балахтинского района Николай Юртаев ушел в отставку. И хоть официальная формулировка - «по собственном желанию», основанием все же послужило решение суда.

Как пишут «НГС.Новости», Юртаев попал под внимание прокуратуры в рамках расследования коррупционного дела. В 2016 году из краевого бюджета ЗАО «Сибирь» была выделена субсидия на строительство молокозавода в сумме более 41 млн рублей. Однако как выяснили правоохранители, компания принадлежит компании сыну Юртаева, что противоречит закону «О противодействии коррупции». О конфликте интересов глава района тогда обязан был сообщить депутатам местного райсовета, но не сделал этого.

Прокуратура после обнаружения нарушения обязала райсовет рассмотреть вопрос об отставке Юртаева, но реакции не последовало. Тогда представители ведомства подали в суд и выиграли дело.

Теперь исполнять обязанности главы района будет замглавы по социальным вопросам Нина Ляхова.

Добавим, это не первый коррупционный случай в Балахтинском районе. Накануне стало известно, что в отношении руководства Балахтинского ДРСУ по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил депутат Заксобрания Евгений Черных. Руководство подозревают в организации схемы незаконного заработка сотен миллионов рублей, когда деньги за выполненные работы шли на счета компаний-подрядчиков, принадлежащих родственников и друзьям директора компании. В краевой прокуратуре информацию об этом пообещали дать в 20 ноября.

фото: балахтинскийрайон.рф