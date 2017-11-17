17 ноября
Красноярск
погода -7 °C
курсы валют
59.99
 
€ 70.7
18+
Sibnovosti.ru
Красноярск
...

Главу Балахтинского района уволили по суду

Главная Происшествия
Красноярск
14:21 17 Ноября 2017
коррупция, власть, увольнение, прокуратура
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Глава Балахтинского района Николай Юртаев ушел в отставку. И хоть официальная формулировка - «по собственном желанию», основанием все же послужило решение суда.

Как пишут «НГС.Новости», Юртаев попал под внимание прокуратуры в рамках расследования коррупционного дела. В 2016 году из краевого бюджета ЗАО «Сибирь» была выделена субсидия на строительство молокозавода в сумме более 41 млн рублей. Однако как выяснили правоохранители, компания принадлежит компании сыну Юртаева, что противоречит закону «О противодействии коррупции». О конфликте интересов глава района тогда обязан был сообщить депутатам местного райсовета, но не сделал этого.

Прокуратура после обнаружения нарушения обязала райсовет рассмотреть вопрос об отставке Юртаева, но реакции не последовало. Тогда представители ведомства подали в суд и выиграли дело.

Теперь исполнять обязанности главы района будет замглавы по социальным вопросам Нина Ляхова.

Добавим, это не первый коррупционный случай в Балахтинском районе. Накануне стало известно, что в отношении руководства Балахтинского ДРСУ по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил депутат Заксобрания Евгений Черных. Руководство подозревают в организации схемы незаконного заработка сотен миллионов рублей, когда деньги за выполненные работы шли на счета компаний-подрядчиков, принадлежащих родственников и друзьям директора компании. В краевой прокуратуре информацию об этом пообещали дать в 20 ноября.

фото: балахтинскийрайон.рф

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Автобус Красноярск-Бишкек отправился в рейс с неисправными тормозами

Автобус Красноярск-Бишкек отправился в рейс с неисправными тормозами

17 Ноября 2017 г.
В салоне находились 45 пассажиров
Новости Красноярска: На главу краевой филармонии Юлию Кулакову завели два уголовных дела

На главу краевой филармонии Юлию Кулакову завели два уголовных дела

17 Ноября 2017 г.
Она дала признательные показания по существу
Новости Красноярска: Красноярского офицера осудили за кражу имущества Минобороны

Красноярского офицера осудили за кражу имущества Минобороны

16 Ноября 2017 г.
Мужчину приговорили к 8 годам тюрьмы
Новости Красноярска: Депутат Заксобрания сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении руководства Балахтинского ДРСУ

Депутат Заксобрания сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении руководства Балахтинского ДРСУ

16 Ноября 2017 г.
В прокуратуре пообещали дать комментарий позднее
Новости Красноярска: Из-за обвала грунта на стройке у четвертого моста погиб рабочий

Из-за обвала грунта на стройке у четвертого моста погиб рабочий

16 Ноября 2017 г.
В районе дома по ул. Чкалова, 30 обвалился грунт
Новости Красноярска: В Красноярском крае проверяют факт избиения воспитанницы детского дома

В Красноярском крае проверяют факт избиения воспитанницы детского дома

15 Ноября 2017 г.
15-летняя девочка говорит, что о ее побоях знали в детдоме, но не обратились в полицию
Новости компаний
17/11
Банк УРАЛСИБ проводит акцию «Новый смартфон за счет Банка»
14/11
Mori Cinema приглашает на криминальную драму «Снеговик»
13/11
Интернет-аптека «Пион» - покупайте лекарства без очередей и наценок!
13/11
С днем рождения, Семен Трескунов: какие фильмы с ним посмотреть?
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: На правом берегу Красноярска открылся православный храм

На правом берегу Красноярска открылся православный храм

13 Ноября 2017 г.
Церковь освятил митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон
Новости Красноярска: Мэрия Красноярска опубликовала планы по застройке города до 2033 года

Мэрия Красноярска опубликовала планы по застройке города до 2033 года

16 Ноября 2017 г.
Первые публичные слушания по вопросам застройки уже стартовали
Новости Красноярска: В Красноярске продают кафе-корабль за 2,5 млн рублей

В Красноярске продают кафе-корабль за 2,5 млн рублей

12 Ноября 2017 г.
Кафе расположено за ТЦ «Красноярье»
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.