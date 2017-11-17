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Автобус Красноярск-Бишкек отправился в рейс с неисправными тормозами

Главная Происшествия
Красноярск
12:57 17 Ноября 2017
гибдд, нарушение, мигранты
Автор: Sibnovosti.ru
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Автобус рейса Красноярск-Бишкек отправился в рейс с неисправными тормозами. Об этом сообщает пресс-служба городской ГИБДД.

По данным инспекторов, в салоне автобуса находилось 45 пассажиров. Причем один из них был задержан сотрудниками миграционной полиции за использование миграционной карты, имеющей признаки подделки.

«В отношении водителя инспекторы ДПС составили административный материал за управление транспортным средством с заведомо неисправной тормозной системой, а также за перевозку непристегнутых пассажиров. Общая сумма штрафов составила 1500 рублей», - говорится в сообщении ведомства.

Добавим, что неисправный автобус инспекторы поместили на специализированную стоянку, а пассажиров пересадили в другой автобус и отправили в путь.

 

фото и видео: пресс-служба ДПС ГИБДД МУ МВД России «Красноярское»

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