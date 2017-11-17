На главу краевой филармонии Юлию Кулакову завели два уголовных дела

В отношении генерального директора Красноярской краевой филармонии Юлии Кулаковой следователи управления ФСБ России по Красноярскому краю возбудили два уголовных дела по статье растрата. Об этом сообщает Интерфакс.

Напомним, ранее стало известно, что она призналась в причастности к мошенничеству и присвоении более 10 млн рублей. Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

«Данное преступление относится к тяжким, соответственно, Юлии Кулаковой грозит срок до 10 лет лишения свободы», - сообщали ранее в управлении федеральной службы безопасности.

Уголовные дела возбуждены и в отношении подчиненных Кулаковой: заместителя генерального директора филармонии Станислава Люмаса и начальника юридического отдела. Было установлено, что мужчины в июле 2015 года создали подконтрольную им фирму по оказанию услуг в сфере концертной деятельности, с которой от лица филармонии заключили ряд договоров на оказание услуг в рамках организации и проведения концерта Дмитрия Хворостовского в Красноярске.

По решению Центрального районного суда Красноярска Люмас находится под домашним арестом, а Бондаренко - под подпиской о невыезде.