Красноярского офицера осудили за кражу имущества Минобороны

В Красноярске осудили осудили офицера, который продал частным лицам имущество министерства обороны РФ. Мужчину приговорили к 8 годам тюрьмы. Материалы дела опубликованы на сайте Красноярского гарнизонного суда.

Старший офицер отвечал за сохранность имущества в одной из воинских частей, название и адрес которой не указывается. Во время службы он воспользовался служебным положением и продал 10,5 тысяч труб. Сумма ущерба составила более 9 млн рублей (особо крупный размер).

«Приговором Красноярского гарнизонного суда от 14 ноября 2017 года полковник был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ. Ему было назначено наказание в виде 8 лет тюрьмы с отбыванием в колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Отметим, что осужденного лишили воинского звания «полковник». Приговор суда пока в законную силу не вступил.