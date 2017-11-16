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Красноярского офицера осудили за кражу имущества Минобороны

Главная Происшествия
Красноярск
17:00 16 Ноября 2017
суд, военные, красноярск, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске осудили осудили офицера, который продал частным лицам имущество министерства обороны РФ. Мужчину приговорили к 8 годам тюрьмы. Материалы дела опубликованы на сайте Красноярского гарнизонного суда. 

Старший офицер отвечал за сохранность имущества в одной из воинских частей, название и адрес которой не указывается. Во время службы он воспользовался служебным положением и продал 10,5 тысяч труб. Сумма ущерба составила более 9 млн рублей (особо крупный размер). 

«Приговором Красноярского гарнизонного суда от 14 ноября 2017 года полковник был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ. Ему было назначено наказание в виде 8 лет тюрьмы с отбыванием в колонии общего режима», — говорится в сообщении. 

Отметим, что осужденного лишили воинского звания «полковник». Приговор суда пока в законную силу не вступил. 

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