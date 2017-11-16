Депутат Заксобрания сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении руководства Балахтинского ДРСУ

Сегодня во время заседания сессии Законодательного собрания Красноярского края депутат Евгений Черных сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении руководства Балахтинского ДРСУ по факту мошенничества. С просьбой подтвердить или опровергнуть информацию он обратился к главе агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края Андрею Самохину, который докладывал о приватизации краевых государственных предприятий, в список которых как раз и входит дорожная организация Балахтинского района.

Напомним, судьбой государственного предприятия Балахтинское ДРСУ, которое занимается ремонтом дорог и их обслуживанием, в краевом парламенте заинтересовались на прошлой неделе. Депутат Евгений Черных попросил прокуратуру края проверить информацию о коррупции в государственном предприятии.

В качестве информации, которую он попросил проверить надзорное ведомство, обозначался материал о странных закупках, который написали журналисты ТВК еще в конце августа. На основании документов о контрактах и выписок в сми сделали вполне прозрачный вывод: в Балахтинском ДРСУ организована схема заработка сотен миллионов рублей. При этом деньги шли не в краевой бюджет, а на счета компаний-подрядчиков, принадлежащих родственников и друзьям директора компании.

Судя по документам, которые тогда оказались в распоряжении редакции, «за последние 1,5 года компания заключала договоры на поставку дизтоплива, мазута и битума с единственными поставщиками. Также предприятие заключало договоры по найму субподрядчиков на обслуживание дорог общего пользования местного значения и перевозку грузов».

Тогда кроме запроса в прокуратуру народный избранник также обратился и в министерство транспорта. Сегодня в краевой прокуратуре информацию о возбуждении уголовного дела не подтвердили, но и не опровергли.