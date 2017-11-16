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Из-за обвала грунта на стройке у четвертого моста погиб рабочий

Главная Происшествия
Красноярск
08:57 16 Ноября 2017
строительство, погиб, красноярск, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
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Рабочий погиб при строительстве развязки с четвертого моста. Инцидент произошел вчера в районе дома по ул. Чкалова, 30. Об этом сообщил телеканал ТВК

Поток земли в объеме 2,5 кубометров обрушился на людей, которые в это время находились на объекте. Рабочие занимались строительством «ливневки». 

В результате ЧП один мужчина погиб на месте. Еще одного рабочего удалось вытащить из под завалов. С тяжелыми травмами 51-летнего мужчину госпитализировали в больницу. 

На месте происшествия работали сотрудники полиции. Они проверили условия работы сотрудников строительной компании и соблюдение техники безопасности на объекте. По факту обрушения грунта следователи начали проверку. 

Из-за обвала грунта на стройке у четвертого моста погиб рабочий

Фото: ТВК

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