Из-за обвала грунта на стройке у четвертого моста погиб рабочий

Рабочий погиб при строительстве развязки с четвертого моста. Инцидент произошел вчера в районе дома по ул. Чкалова, 30. Об этом сообщил телеканал ТВК.

Поток земли в объеме 2,5 кубометров обрушился на людей, которые в это время находились на объекте. Рабочие занимались строительством «ливневки».

В результате ЧП один мужчина погиб на месте. Еще одного рабочего удалось вытащить из под завалов. С тяжелыми травмами 51-летнего мужчину госпитализировали в больницу.

На месте происшествия работали сотрудники полиции. Они проверили условия работы сотрудников строительной компании и соблюдение техники безопасности на объекте. По факту обрушения грунта следователи начали проверку.

Фото: ТВК