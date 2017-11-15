В Красноярском крае проверяют факт избиения воспитанницы детского дома

Представители СКР проверяют факт избиения одной из воспитанниц Ермаковского детского дома. Об этом в среду, 15 ноября, сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

«В Ермаковском районе следователи устанавливают обстоятельства избиения воспитанницы детского дома», — цитирует слова следственного комитета информационное агентство ТАСС.

15-летняя девочка сбежала из детского дома и поехала к своей матери в Минусинский район, он расположен на расстоянии более 50 километров от детского дома.

Следователям девочка и ее мать рассказали, что ребенок сбежал только из-за того, что сотрудники детского дома не хотели реагировать и сообщать полиции о конфликте, произошедшем между ней и двумя ее сверстницами. Во время конфликта 15-летнюю девочку избили.

Судебно-медицинская экспертиза факт побоев подтвердила.



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