Пойманного в квартире у полицейского афериста оставили на свободе

В Красноярске осудили мошенника, которого задержали в квартире у начальника уголовного розыска. Афериста признали виновным и приговорили к двум годам тюрьмы условно. Об этом сообщили в пресс-службе краевой полиции.

В начале августа сообщалось о том, что начальнику отдела полиции на домашний телефон позвонил неизвестный. Он сообщил о серьезном ДТП, в котором якобы виноват сын правоохранителя. Избежать уголовной ответственности он мог за 170 тысяч рублей.

Начальник уголовного розыска не растерялся. Он назвал адрес своей квартиры. Через полчаса в дверь позвонил мужчина, который представился курьером и забрал деньги. Однако сразу после этого злоумышленника задержали.

43-летний мошенник забирал деньги из квартир и перечислял их неизвестному лицу через платежную систему, оставляя часть суммы у себя. Мужчина четко понимал, что обманывает пожилых людей.

Напомним, мошенник из Красноярска возглавил рейтинг самых неудачливых грабителей от Lenta.ru.