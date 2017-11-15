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Пойманного в квартире у полицейского афериста оставили на свободе

Главная Происшествия
Красноярск
17:00 15 Ноября 2017
суд, город, красноярск, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске осудили мошенника, которого задержали в квартире у начальника уголовного розыска. Афериста признали виновным и приговорили к двум годам тюрьмы условно. Об этом сообщили в пресс-службе краевой полиции. 

В начале августа сообщалось о том, что начальнику отдела полиции на домашний телефон позвонил неизвестный. Он сообщил о серьезном ДТП, в котором якобы виноват сын правоохранителя. Избежать уголовной ответственности он мог за 170 тысяч рублей. 

Начальник уголовного розыска не растерялся. Он назвал адрес своей квартиры. Через полчаса в дверь позвонил мужчина, который представился курьером и забрал деньги. Однако сразу после этого злоумышленника задержали.

43-летний мошенник забирал деньги из квартир и перечислял их неизвестному лицу через платежную систему, оставляя часть суммы у себя. Мужчина четко понимал, что обманывает пожилых людей. 

Напомним, мошенник из Красноярска возглавил рейтинг самых неудачливых грабителей от Lenta.ru

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