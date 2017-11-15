Красноярского риелтора подозревают в мошенничестве на 12 млн рублей

Риелтор из Красноярска подозревается в мошенничестве на 12 млн рублей. 29-летняя девушка присваивала деньги клиентов. Об этом сообщили в пресс-службе красноярской полиции.

Подозреваемая была директором коммерческой организации. С ноября 2016 по октябрь 2017 года она заключала с красноярцами договоры на оказание юридических услуг. В течение года она сопровождала сделки купли-продажи. Красноярка забирала деньги у клиентов, однако своих обязательств не выполняла.

«Следователями установлено, что от противоправных действий пострадали 11 человек. Общий ущерб составил почти 12 млн рублей», — говорится в сообщении.

По данному факту заведено уголовное дело по статье УК РФ «мошенничество». Девушке-риелтору грозит до десяти лет тюрьмы.

Сотрудники полиции просят всех, кто пострадал от противоправных действий злоумышленницы, обратиться дежурную часть.