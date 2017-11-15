Красноярец пытался взломать сайты госорганов Башкирии и получил срок

В Красноярске осудили мужчину, который пытался взломать сайты государственных органов республики Башкартостан. Прокуратура Октябрьского района поддержала обвинение по делу об использовании и распространении вредоносных компьютерных программ. Суд Октябрьского района приговорил мужчину к 2 годам лишения свободы.

Как следует из информации, представленной краевой прокуратурой, сторона обвинения доказала, что мужчина тщательно изучал хакерские программы, затем установил на свой компьютер файлы вредоносных компьютерных программ, предназначенных для нейтрализации средств защиты компьютерной информации.

«С помощью данных программ он осуществил компьютерное хакерское воздействие на IP-адреса серверов государственных органов Республики Башкортостан. Данный факт был сразу же зафиксирован и воздействие нейтрализовано», - сообщили в прокуратуре.

Во время судебного заседания подсудимый вину не признал. Однако представленные стороной обвинения доказательства «полностью уличают пользователя компьютера в использовании и распространении вредоносных программ».