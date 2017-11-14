Пара из Красноярска незаконно заработала на элитной мебели 18 млн рублей

Супруги из Красноярска обманули заказчиков дорогой итальянской мебели на 18 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Супруги владели мебельным салоном. С 2014 по 2016 года они принимали заказы на поставку итальянской мебели и аксессуаров с предоплатой от 70% до 100%. Однако никакой мебели красноярцы так и не увидели. Мошенники закрыли салон и скрылись.

«Полицейские выяснили, что от противоправных действий обвиняемых пострадали 10 человек. Общий ущерб составил более 18 млн рублей. В ходе следствия арестовано имущество обвиняемых на общую сумму около 4 млн рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на мошенников завели уголовные дела. Все материалы уже направлены в суд для принятия решения. Супругам грозит до 10 лет тюрьмы.