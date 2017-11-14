14 ноября
Красноярск
погода -6 °C
курсы валют
59.18
 
€ 68.92
18+
Sibnovosti.ru
Красноярск
...

Пара из Красноярска незаконно заработала на элитной мебели 18 млн рублей

Главная Происшествия
Красноярск
12:29 14 Ноября 2017
происшествия, полиция, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Супруги из Красноярска обманули заказчиков дорогой итальянской мебели на 18 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе краевой полиции. 

Супруги владели мебельным салоном. С 2014 по 2016 года они принимали заказы на поставку итальянской мебели и аксессуаров с предоплатой от 70% до 100%. Однако никакой мебели красноярцы так и не увидели. Мошенники закрыли салон и скрылись. 

«Полицейские выяснили, что от противоправных действий обвиняемых пострадали 10 человек. Общий ущерб составил более 18 млн рублей. В ходе следствия арестовано имущество обвиняемых на общую сумму около 4 млн рублей», — говорится в сообщении. 

Отмечается, что на мошенников завели уголовные дела. Все материалы уже направлены в суд для принятия решения. Супругам грозит до 10 лет тюрьмы. 

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Организаторы подпольного казино в Красноярске отделались условным сроком

Организаторы подпольного казино в Красноярске отделались условным сроком

14 Ноября 2017 г.
Игровые автоматы располагались в подвале жилого дома
Новости Красноярска: Жителей Норильска обманули при покупке авиабилетов

Жителей Норильска обманули при покупке авиабилетов

13 Ноября 2017 г.
Жертвами мошенников стали минимум 4 человека
Новости Красноярска: В Емельяновском районе перевернулся автомобиль с тремя детьми

В Емельяновском районе перевернулся автомобиль с тремя детьми

12 Ноября 2017 г.
Детей госпитализировали в больницу
Новости Красноярска: Спасатели из Красноярска закончили работы на месте взрыва в Ижевске

Спасатели из Красноярска закончили работы на месте взрыва в Ижевске

11 Ноября 2017 г.
Сотрудники МЧС готовятся вылететь на базу
Новости Красноярска: В аварии на Октябрьском мосту пострадали трое

В аварии на Октябрьском мосту пострадали трое

11 Ноября 2017 г.
Водитель BMW X6 не справился с управлением
Новости Красноярска: 100 красноярских спасателей работают в Ижевске на обрушении дома

100 красноярских спасателей работают в Ижевске на обрушении дома

10 Ноября 2017 г.
Пока известно о пяти погибших
Новости компаний
13/11
Интернет-аптека «Пион» - покупайте лекарства без очередей и наценок!
13/11
С днем рождения, Семен Трескунов: какие фильмы с ним посмотреть?
09/11
Прием идей для Буфф-сада продолжается
07/11
Красноярские энергетики ведут работы по повышению надежности электроснабжения
07/11
Прямая уплата НДС в бюджет убьёт «обнал»?
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Мэр Еремин призвал на уборку города двоечников СФУ

Мэр Еремин призвал на уборку города двоечников СФУ

11 Ноября 2017 г.
Глава провел выездную инспекцию
Новости Красноярска: Красноярские туристы привезли из Таиланда и Вьетнама вирусные инфекции

Красноярские туристы привезли из Таиланда и Вьетнама вирусные инфекции

10 Ноября 2017 г.
В больницы с самолета попали пять пассажиров
Новости Красноярска: В Красноярске осудили экс-ректора Цугленка

В Красноярске осудили экс-ректора Цугленка

9 Ноября 2017 г.
Его приговорили к 2 годам и 6 месяцам тюрьмы условно
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.