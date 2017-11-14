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Организаторы подпольного казино в Красноярске отделались условным сроком

Главная Происшествия
Красноярск
08:46 14 Ноября 2017
красноярск, суд, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Суд Октябрьского района Красноярска вынес приговор лицам, организовавшим подпольное казино. Подозреваемых осудили на 1 год условно. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры. 

Подпольное казино было расположено в подвальном помещении на ул. Вильского. В игорном клубе стояли автоматы и столы с картами и фишками. В залах работали крупье и администраторы. 

«Допущенные в игровой клуб граждане за личные денежные средства покупали фишки для получения возможности участия в азартных карточных играх», — говорится в сообщении. 

Приговором суда организаторы казино были признаны виновными. Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком 1 год и штраф в размере 150 000 рублей. 

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