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Жителей Норильска обманули при покупке авиабилетов

Главная Происшествия
Красноярск
11:50 13 Ноября 2017
происшествия, норильск, красноярск, мошенники
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Норильске завели уголовное дело из-за мошенничества с авиабилетами. Жители покупали билеты через авиакассу «Каспий Тревел», однако через некоторое время бронь была отменена, а вернуть деньги люди так не смогли. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Неустановленные лица продавали авиабилеты через кассу в торговом павильоне «Океан», а также через платежные терминалы. После покупки бронь на билеты аннулировалась, а деньги присваивали мошенники. 

«В настоящее время находящаяся в торговом павильоне «Океан» города Норильска авиакасса «Каспий Тревел» не функционирует, официальной регистрации она не имеет», — говорится в сообщении. 

По данным местных СМИ, от действий аферистов пострадали как минимум 4 человека. Один из них купил билеты на всех членов семьи. Стоимость перелета составила более 100 тысяч рублей. Расследование уголовного дела по статье «мошенничество» продолжается. 

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