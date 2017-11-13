Жителей Норильска обманули при покупке авиабилетов

В Норильске завели уголовное дело из-за мошенничества с авиабилетами. Жители покупали билеты через авиакассу «Каспий Тревел», однако через некоторое время бронь была отменена, а вернуть деньги люди так не смогли. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Неустановленные лица продавали авиабилеты через кассу в торговом павильоне «Океан», а также через платежные терминалы. После покупки бронь на билеты аннулировалась, а деньги присваивали мошенники.

«В настоящее время находящаяся в торговом павильоне «Океан» города Норильска авиакасса «Каспий Тревел» не функционирует, официальной регистрации она не имеет», — говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, от действий аферистов пострадали как минимум 4 человека. Один из них купил билеты на всех членов семьи. Стоимость перелета составила более 100 тысяч рублей. Расследование уголовного дела по статье «мошенничество» продолжается.