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В Емельяновском районе перевернулся автомобиль с тремя детьми

Главная Происшествия
Красноярск
11:43 12 Ноября 2017
происшествия, авария, дтп
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Емельяновском районе, на трассе «Устюг-Талое» перевернулся автомобиль Toyota Voxy. В салоне иномарки находились пять человек, в том числе трое детей. Авария произошла 11 ноября. Информация о ДТП появилась в сводках ГУ МЧС по краю. 

«В 14:40  в Емельяновском районе на участке дороги Устюг -Талое произошло  опрокидывание частного микроавтобуса. От МЧС России привлекались 3 человека, 1 единица техники», — говорится в сообщении ведомства.

В ГИБДД рассказали, что трое детей — 5, 9 лет и 4 месяцев, получили незначительные травмы. Их госпитализировали с места ДТП в близлежащую больницу. Отмечается, что все трое находились в удерживающих кресла. 

По предварительным данным, авария произошла из-за того, что 42-летний водитель не справился с управлением и улетел в кювет. Взрослые в аварии сильно не пострадали.

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