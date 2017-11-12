В Емельяновском районе перевернулся автомобиль с тремя детьми

В Емельяновском районе, на трассе «Устюг-Талое» перевернулся автомобиль Toyota Voxy. В салоне иномарки находились пять человек, в том числе трое детей. Авария произошла 11 ноября. Информация о ДТП появилась в сводках ГУ МЧС по краю.

«В 14:40 в Емельяновском районе на участке дороги Устюг -Талое произошло опрокидывание частного микроавтобуса. От МЧС России привлекались 3 человека, 1 единица техники», — говорится в сообщении ведомства.

В ГИБДД рассказали, что трое детей — 5, 9 лет и 4 месяцев, получили незначительные травмы. Их госпитализировали с места ДТП в близлежащую больницу. Отмечается, что все трое находились в удерживающих кресла.

По предварительным данным, авария произошла из-за того, что 42-летний водитель не справился с управлением и улетел в кювет. Взрослые в аварии сильно не пострадали.