В аварии на Октябрьском мосту пострадали трое

На Октябрьском мосту в Красноярске водитель автомобиля BMW X6 не справился с управлением и врезался в столб. В результате происшествия пострадали три человека. Авария произошла в ночь на субботу. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе ГИБДД.

Очевидцы аварии вызвали скорую помощь. С места ДТП госпитализировали двоих мужчин, а также 26-летнюю девушку. Пострадавшие получили различные травмы.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют, кто управлял автомобилем на момент ДТП. Известно, что машина принадлежит родственнику пострадавшей девушки.