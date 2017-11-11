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В аварии на Октябрьском мосту пострадали трое

Главная Происшествия
Красноярск
10:28 11 Ноября 2017
дтп, авария, происшествия, гибдд
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © «ЧП Красноярск» (vk.com/kraschp)
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На Октябрьском мосту в Красноярске водитель автомобиля BMW X6 не справился с управлением и врезался в столб. В результате происшествия пострадали три человека. Авария произошла в ночь на субботу. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе ГИБДД. 

Очевидцы аварии вызвали скорую помощь. С места ДТП госпитализировали двоих мужчин, а также 26-летнюю девушку. Пострадавшие получили различные травмы. 

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют, кто управлял автомобилем на момент ДТП. Известно, что машина принадлежит родственнику пострадавшей девушки. 

В аварии на Октябрьском мосту пострадали трое

 

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