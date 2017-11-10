100 красноярских спасателей работают в Ижевске на обрушении дома

100 красноярских спасателей в данный момент работают в Ижевске. Там накануне поздно вечером по красноярскому времени обрушился угловой подъезд жилого дома.

По предварительным данным, причиной стал взрыв бытового газа. Об этом сообщили в Следственном комитете по Удмуртской Республике. МЧС сообщает, что на данный момент из-под завалов извлекли тела четырех погибших, одна из пострадавших скончалась в больнице. Разбор обломков дома продолжается.

На сайте Сибирского регионального центра МЧС России сообщается, что вылет Ил-76 из аэропорта Красноярск состоялся незамедлительно, как только экипаж, поднятый по тревоге, подготовил самолет.

«​Для эффективного проведения поисково-спасательных работ сибирские спасатели везут два кинологических расчета, комплекты аварийно-спасательного оборудования, световые башни, беспилотные летательные аппараты, необходимое снаряжение и имущество», - сообщили спасатели.

Как сообщили РИА Новости со ссылкой на официального представителя СК России Светланы Петренко, обрушение дома в Ижевске расследуется по статье «выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Петренко добавила, что по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина уголовное дело передано для расследования в третье следственное управление Главного следственного управления Следственного комитета России.

фото: сайт Сибирского регионального центра МЧС России