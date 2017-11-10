10 ноября
Красноярск
погода +4 °C
курсы валют
59.25
 
€ 68.79
18+
Sibnovosti.ru
Красноярск
...

Коррупцию в Балахтинском ДРСУ проверит прокуратура

Главная Происшествия
Красноярск
13:21 10 Ноября 2017
коррупция, дороги, прокуратура, преступление
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

В Законодательном собрании заинтересовались судьбой государственного предприятия Балахтинское ДРСУ, которое занимается ремонтом дорог и их обслуживанием. Депутат Евгений Черных попросил прокуратуру края проверить информацию о коррупции в государственном предприятии.

Материал о странных закупках написали журналисты ТВК еще в конце августа. На основании документов о контрактах и выписок они сделали вполне прозрачный вывод: в Балахтинском ДРСУ организована схема заработка сотен миллионов рублей. При этом деньги шли не в краевой бюджет, а на счета компаний-подрядчиков, принадлежащих родственников и друзьям директора компании.

Судя по документам, которые тогда оказались в распоряжении редакции, «за последние 1,5 года компания заключала договоры на поставку дизтоплива, мазута и битума с единственными поставщиками. Также предприятие заключало договоры по найму субподрядчиков на обслуживание дорог общего пользования местного значения и перевозку грузов».

Коррупцию в Балахтинском ДРСУ проверит прокуратура

Кроме запроса в прокуратуру народный избранник также обратился и в министерство транспорта. Официальный ответ обоих ведомств он пообещал предоставить в редакцию сразу же после его получения.

Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: 100 красноярских спасателей работают в Ижевске на обрушении дома

100 красноярских спасателей работают в Ижевске на обрушении дома

10 Ноября 2017 г.
Пока известно о пяти погибших
Новости Красноярска: В Красноярске осудили экс-ректора Цугленка

В Красноярске осудили экс-ректора Цугленка

9 Ноября 2017 г.
Его приговорили к 2 годам и 6 месяцам тюрьмы условно
Новости Красноярска: Скрывавшемуся в Эквадоре красноярскому эксперту МВД ужесточили наказание

Скрывавшемуся в Эквадоре красноярскому эксперту МВД ужесточили наказание

9 Ноября 2017 г.
Экс-сотрудник с сообщниками изготовил амфетамин
Новости Красноярска: Двоих красноярцев задержали при попытке получить конверты с наркотиками

Двоих красноярцев задержали при попытке получить конверты с наркотиками

9 Ноября 2017 г.
Посылка с запрещенными веществами пришла из Польши
Новости Красноярска: Руководителя «Мекрана» заподозрили в неуплате налогов на сумму 8 млн рублей

Руководителя «Мекрана» заподозрили в неуплате налогов на сумму 8 млн рублей

9 Ноября 2017 г.
По данному факту было возбуждено уголовное дело
Новости Красноярска: На участников экстремистского движения «Артподготовка» завели девять уголовных дел

На участников экстремистского движения «Артподготовка» завели девять уголовных дел

8 Ноября 2017 г.
26 октября Краевой суд признал организацию незаконной
Новости компаний
10/11
Олег Гончеров: «Сотрудничество с краевой Счетной палатой помогает сделать работу «КрасКома» более прозрачной и эффективной»
09/11
Прием идей для Буфф-сада продолжается
07/11
Красноярские энергетики ведут работы по повышению надежности электроснабжения
07/11
Прямая уплата НДС в бюджет убьёт «обнал»?
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Двое человек погибли в ДТП под Балахтой

Двое человек погибли в ДТП под Балахтой

6 Ноября 2017 г.
Еще шестеро получили серьезные травмы
Новости Красноярска: На трассе под Бородино перевернулся рейсовый автобус

На трассе под Бородино перевернулся рейсовый автобус

7 Ноября 2017 г.
В результате происшествия пострадали десять пассажиров
Новости Красноярска: В Красноярском крае назвали самые редкие для региона профессии

В Красноярском крае назвали самые редкие для региона профессии

8 Ноября 2017 г.
Редкие в крае профессии связаны с ручным трудом
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.