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В Красноярске осудили экс-ректора Цугленка

Главная Происшествия
Красноярск
17:04 9 Ноября 2017
город, суд, красноярск, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярске осудили бывшего ректора КрасГАУ Николая Цугленка. Его приговорили к 2 годам и 6 месяцам тюрьмы условно за мошенничество. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры. 

Перед судом также предстал бывший директор ООО «ГАУ – Энергоаудит» Иван Вразовский. Мужчине назначили наказание в виде 3-х лет тюрьмы условно за мошенничество. 

Суд установил, что с марта 2012 по август 2013 года Цугленок заключил фиктивные договоры с компанией «ГАУ-Энергоаудит» на составление «энергетических паспортов» и проведение энергоаудита объектов вуза. Фактически работы не были исполнены. Ущерб бюджету университета составил почти 1,7 млн рублей.

Отмечается, что пока приговор суда в законную силу не вступил. У сторон есть время обжаловать постановление суда. 

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