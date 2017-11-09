В Красноярске осудили экс-ректора Цугленка

В Красноярске осудили бывшего ректора КрасГАУ Николая Цугленка. Его приговорили к 2 годам и 6 месяцам тюрьмы условно за мошенничество. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Перед судом также предстал бывший директор ООО «ГАУ – Энергоаудит» Иван Вразовский. Мужчине назначили наказание в виде 3-х лет тюрьмы условно за мошенничество.

Суд установил, что с марта 2012 по август 2013 года Цугленок заключил фиктивные договоры с компанией «ГАУ-Энергоаудит» на составление «энергетических паспортов» и проведение энергоаудита объектов вуза. Фактически работы не были исполнены. Ущерб бюджету университета составил почти 1,7 млн рублей.

Отмечается, что пока приговор суда в законную силу не вступил. У сторон есть время обжаловать постановление суда.