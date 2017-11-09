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Скрывавшемуся в Эквадоре красноярскому эксперту МВД ужесточили наказание

Главная Происшествия
Красноярск
16:52 9 Ноября 2017
суд, приговор, прокуратура
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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По настоянию краевой прокуратуры было ужесточено наказание экс-сотруднику МВД, который обвинялся в изготовлении амфитамина. Бывший эксперт МВД в области исследования наркотических и психотропных веществ в минувший вторник был взят под стражу в зале Октябрьского районного суда.

Мужчина еще в 2011 году с сообщниками изготовил наркотическое вещество для личного пользования. Как говорится в сообщении ведомства, в то время он принял меры «к сбору информации по установлению источника приобретения необходимых для изготовления «амфетамина» химических реактивов, а также сведений о способах его изготовления и обеспечил поставку необходимых компонентов для изготовления указанного вещества».

Позже он уехал в отпуск за пределы страны и обратно не вернулся. Как выяснилось, до недавнего времени преступник скрывался в Эквадоре - в общей сложности шесть лет. Там он был задержан и экстрадирован в Россию.

На суде он признал свою вину и получил наказание в виде трех лет и двух месяцев лишения свободы условно. Гособвинитель с таким мягким наказанием не согласился и добилась реального срока, который он будет отбывать в исправительной колонии общего режима.

 

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