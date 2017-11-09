Двоих красноярцев задержали при попытке получить конверты с наркотиками

Таможенники совместно с сотрудниками УФСБ по Красноярскому краю задержали двоих мужчин при получении международной посылки. В конверте, который пришел из Польши, были обнаружены прозрачные полимерные пакеты. Внутри находились разлинованные на квадраты листы бумаги с рисунками. На поверхность листа и было нанесено вещество, содержащее наркотики.

«Вес наркотического вещества в одном конверте составил 0,019 граммов, во втором конверте – 0,015 граммов. В обоих случаях масса изъятого вещества образует крупный размер», — говорится в сообщении.

Один из задержанных уже совершал подобные преступления. В октябре этого года красноярская таможня завела на мужчину два уголовных дела. К ним добавилось еще одно — за контрабанду наркотиков.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет со штрафом в размере до одного млн рублей.