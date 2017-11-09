9 ноября
Красноярск
погода +2 °C
курсы валют
59.25
 
€ 68.7
18+
Sibnovosti.ru
Красноярск
...

Двоих красноярцев задержали при попытке получить конверты с наркотиками

Главная Происшествия
Красноярск
12:48 9 Ноября 2017
происшествия, красноярск, таможня, город
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Таможенники совместно с сотрудниками УФСБ по Красноярскому краю задержали двоих мужчин при получении международной посылки. В конверте, который пришел из Польши, были обнаружены прозрачные полимерные пакеты. Внутри находились разлинованные на квадраты листы бумаги с рисунками. На поверхность листа и было нанесено вещество, содержащее наркотики. 

«Вес наркотического вещества в одном конверте составил 0,019 граммов, во втором конверте – 0,015 граммов. В обоих случаях масса изъятого вещества образует крупный размер», — говорится в сообщении. 

Один из задержанных уже совершал подобные преступления. В октябре этого года красноярская таможня завела на мужчину два уголовных дела. К ним добавилось еще одно — за контрабанду наркотиков. 

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет со штрафом в размере до одного млн рублей.

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Руководителя «Мекрана» заподозрили в неуплате налогов на сумму 8 млн рублей

Руководителя «Мекрана» заподозрили в неуплате налогов на сумму 8 млн рублей

9 Ноября 2017 г.
По данному факту было возбуждено уголовное дело
Новости Красноярска: На участников экстремистского движения «Артподготовка» завели девять уголовных дел

На участников экстремистского движения «Артподготовка» завели девять уголовных дел

8 Ноября 2017 г.
26 октября Краевой суд признал организацию незаконной
Новости Красноярска: На трассе под Бородино перевернулся рейсовый автобус

На трассе под Бородино перевернулся рейсовый автобус

7 Ноября 2017 г.
В результате происшествия пострадали десять пассажиров
Новости Красноярска: Четверо туристов получили травмы в заповеднике «Столбы»

Четверо туристов получили травмы в заповеднике «Столбы»

6 Ноября 2017 г.
Путешественники обращались за помощью к спасателям
Новости Красноярска: Двое человек погибли в ДТП под Балахтой

Двое человек погибли в ДТП под Балахтой

6 Ноября 2017 г.
Еще шестеро получили серьезные травмы
Новости Красноярска: На территории красноярского ЦБК загорелось строение

На территории красноярского ЦБК загорелось строение

5 Ноября 2017 г.
Об этом сообщили в региональном МЧС
Новости компаний
07/11
Красноярские энергетики ведут работы по повышению надежности электроснабжения
07/11
Прямая уплата НДС в бюджет убьёт «обнал»?
03/11
Компании «КрасКом» объявлена благодарность за оперативное подключение спортивного комплекса «Тотем» к городской системе водоснабжения
02/11
Школьников и студентов региона познакомят с профессиональными секретами энергетиков
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярском крае назвали самые редкие для региона профессии

В Красноярском крае назвали самые редкие для региона профессии

8 Ноября 2017 г.
Редкие в крае профессии связаны с ручным трудом
Новости Красноярска: Мэр Красноярска назначил нового руководителя департамента градостроительства

Мэр Красноярска назначил нового руководителя департамента градостроительства

4 Ноября 2017 г.
Глава города подписал распоряжение о назначении Олега Животова
Новости Красноярска: Имущество красноярской компании «Делси-С» продадут за 108 млн рублей

Имущество красноярской компании «Делси-С» продадут за 108 млн рублей

7 Ноября 2017 г.
Стоимость комплекса уменьшилась на 42 млн рублей
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.