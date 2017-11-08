На участников экстремистского движения «Артподготовка» завели девять уголовных дел

На руководителя, участников и активистов общественного движения «Артподготовка» завели 9 уголовных дел. Их обвиняют в совершении преступлений экстремистской направленности. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

«Пропагандистская деятельность указанного движения осуществлялась через интернет, а также посредством распространения печатных материалов при проведении публичных мероприятий», — говорится в сообщении ведомства.

Эксперты выяснили, что организация активно освещала идеологию, направленную на возбуждение ненависти, вражды и унижение человеческого достоинства.

26 октябре текущего года деятельность «Артподготовки» была признана незаконной. Данное движение осуществляло деятельность в 35 регионах страны, в том числе в Красноярском крае. Лидер «Артподготовки» Вячеслав Мальцев в данный момент находится за пределами России. 10 октября Мещанский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о его заочном аресте на два месяца с момента передачи его правоохранительным органам РФ или с момента фактического задержания на территории России.