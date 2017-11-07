На трассе под Бородино перевернулся рейсовый автобус

На трассе в Рыбинском районе перевернулся рейсовый автобус №555. В салоне транспортного средства находились 34 пассажира, десять из которых получили травмы. Авария произошла сегодня около 10 часов утра. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Установлено, что пассажиры ехали со станции Решеты в Красноярск. На трассе рейсовый автобус слетел в кювет и перевернулся. Пострадавшим людям на месте оказали медицинскую помощь. Для всех участников ДТП организовали отдельный автобус для обогрева.

«Для ликвидации последствий аварии от МЧС России привлекается 7 человек, 2 единицы техники», — говорится в сообщении спасателей.

Отмечается, что на место ДТП уже выехал начальник краевого управления ГИБДД Алексей Членов. Движение автомобилей на трассе не затруднено.