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На трассе под Бородино перевернулся рейсовый автобус

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Красноярск
12:21 7 Ноября 2017
происшествия, авария, дтп, красноярск, автобус
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © «ЧП Красноярск» (vk.com/kraschp)
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На трассе в Рыбинском районе перевернулся рейсовый автобус №555. В салоне транспортного средства находились 34 пассажира, десять из которых получили травмы. Авария произошла сегодня около 10 часов утра. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД. 

Установлено, что пассажиры ехали со станции Решеты в Красноярск. На трассе рейсовый автобус слетел в кювет и перевернулся. Пострадавшим людям на месте оказали медицинскую помощь. Для всех участников ДТП организовали отдельный автобус для обогрева. 

«Для ликвидации последствий аварии от МЧС России привлекается 7 человек, 2 единицы техники», — говорится в сообщении спасателей. 

Отмечается, что на место ДТП уже выехал начальник краевого управления ГИБДД Алексей Членов. Движение автомобилей на трассе не затруднено. 

На трассе под Бородино перевернулся рейсовый автобус
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