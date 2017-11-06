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Четверо туристов получили травмы в заповеднике «Столбы»

Главная Происшествия
Красноярск
13:30 6 Ноября 2017
происшествия, природа, спасатели
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В минувшее воскресенье четверо туристов травмировались в заповеднике «Столбы». Информация об этом появилась 6 ноября в сводке КГКУ «Спасатель». 

Первый несчастный случай произошел в районе выдвижного поста заповедника. Спасатели эвакуировали красноярца, который при падении сломал ключицу. Его транспортировали до кордона Лалетино и передали врачам скорой помощи. 

В той же местности сломала руку 48-летняя женщина. Ее также пришлось эвакуировать до кордона. Еще один мужчина травмировал ногу и не смог самостоятельно дойти до парковки. Сотрудники МЧС помогли мужчине добраться до своего автомобиля. 

Позже спасатели оказали помощь пенсионерке, которая обратилась к сотрудникам с рваной раной руки. Пострадавшей сделали перевязку на месте. 

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