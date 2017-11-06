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Двое человек погибли в ДТП под Балахтой

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Красноярск
10:17 6 Ноября 2017
происшествия, авария, погиб, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Двое человек погибли, еще шестеро доставлены в больницу после ДТП в Балахтинском районе. Авария произошла 5 ноября на 158 км дороги Р-257 «Сибирь», в 17 км от Балахты. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД. 

Предварительно установлено, что водитель ВАЗа выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой Toyota Corolla. В результате ДТП погибли двое пассажиров отечественного автомобиля — мужчина и женщина. Еще шестеро человек доставили в больницу, среди них двое детей — 7 и 13 лет.

 

На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции. Полицейские просят водителей соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения на обледеневших дорогах. 

Двое человек погибли в ДТП под Балахтой
Фото: УГИБДД по Красноярскому краю

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