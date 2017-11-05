5 ноября
Красноярск
погода +1 °C
курсы валют
58.43
 
€ 68.08
18+
Sibnovosti.ru
Красноярск
...

В Красноярске в аварии погибли водитель и кондуктор автобуса

Главная Происшествия
Красноярск
10:58 5 Ноября 2017
автобус, погибшие, водитель, дтп, гибдд, авария
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Очевидцы сообщают, что автобус при развороте не пропустил грузовую машину. На месте происшествия погибли водитель и кондуктор автобуса. 

В ГИБДД уточнили, что авария произошла сегодня утром, 5 ноября, на ул. Пограничников, 33. В ДТП погибли 58-летний водитель автобуса и девушка-кондуктор. От удара самосвал отбросило на припаркованные легковые автомобили «Ниссан», «Мазда» и две «Тойоты». Машины стояли на парковке, в салонах никого в момент аварии не было.

Согласно предварительной информации ГИБДД, пассажирский автобус выезжал с прилегающей территории, не убедившись в безопасности. 
Дорожные полицейские проводят проверку в отношении автотранспортного предприятия и должностных лиц. 
На месте ДТП работает следственно-оперативная группа.

Фото из группы во «ВКонтакте» «ЧП Красноярск»

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В аэропорту Красноярска из-за сильного ветра не смогли совершить посадку шесть самолетов

В аэропорту Красноярска из-за сильного ветра не смогли совершить посадку шесть самолетов

4 Ноября 2017 г.
Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани
Новости Красноярска: В Красноярском крае из-за сильного ветра 16 тысяч человек остались без света

В Красноярском крае из-за сильного ветра 16 тысяч человек остались без света

4 Ноября 2017 г.
24 бригады и 26 единиц спецтехники участвуют в работах по восстановлению электричества
Новости Красноярска: На трассе под Балахтой перевернулся микроавтобус с пассажирами

На трассе под Балахтой перевернулся микроавтобус с пассажирами

3 Ноября 2017 г.
В результате происшествия пострадали трое детей
Новости Красноярска: Красноярца осудили за убийство щенка на глазах у детей

Красноярца осудили за убийство щенка на глазах у детей

3 Ноября 2017 г.
43-летнего мужчину приговорили к семи месяцам ограничения свободы
Новости Красноярска: Из горящего цеха по ул. Томской эвакуировали 15 человек

Из горящего цеха по ул. Томской эвакуировали 15 человек

2 Ноября 2017 г.
В результате пожара никто не пострадал
Новости Красноярска: Бастрыкин поручил проверить информацию о гибели двоих детей в Красноярском крае

Бастрыкин поручил проверить информацию о гибели двоих детей в Красноярском крае

2 Ноября 2017 г.
Программу о пьющей матери и гибели двоих детей показали в эфире Первого канала
Новости компаний
03/11
Компании «КрасКом» объявлена благодарность за оперативное подключение спортивного комплекса «Тотетем» к городской системе водоснабжения
02/11
Школьников и студентов региона познакомят с профессиональными секретами энергетиков
01/11
На корпоративном сайте СГК появился виртуальный тур по Красноярской ТЭЦ-3
30/10
Лучший водитель «КрасКома» работает на вакуумной машине
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Крупнейший федеральный ритейлер заявил о своих планах на «О`кей»

Крупнейший федеральный ритейлер заявил о своих планах на «О`кей»

2 Ноября 2017 г.
В Красноярске работают 2 супермаркета «О`кей»
Новости Красноярска: В Красноярске объявлен режим «черного неба»

В Красноярске объявлен режим «черного неба»

2 Ноября 2017 г.
Режим НМУ будет действовать до 19:00 3 ноября
Новости Красноярска: Главе краевой филармонии грозит 10-летний срок заключения, заявили в ФСБ

Главе краевой филармонии грозит 10-летний срок заключения, заявили в ФСБ

1 Ноября 2017 г.
Юлия Кулакова написала явку с повинной
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.