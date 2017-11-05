В Красноярске в аварии погибли водитель и кондуктор автобуса

Очевидцы сообщают, что автобус при развороте не пропустил грузовую машину. На месте происшествия погибли водитель и кондуктор автобуса.

В ГИБДД уточнили, что авария произошла сегодня утром, 5 ноября, на ул. Пограничников, 33. В ДТП погибли 58-летний водитель автобуса и девушка-кондуктор. От удара самосвал отбросило на припаркованные легковые автомобили «Ниссан», «Мазда» и две «Тойоты». Машины стояли на парковке, в салонах никого в момент аварии не было.

Согласно предварительной информации ГИБДД, пассажирский автобус выезжал с прилегающей территории, не убедившись в безопасности.

Дорожные полицейские проводят проверку в отношении автотранспортного предприятия и должностных лиц.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа.



Фото из группы во «ВКонтакте» «ЧП Красноярск»