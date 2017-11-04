В аэропорту Красноярска из-за сильного ветра не смогли совершить посадку шесть самолетов

В красноярском аэропорту Емельяново шесть самолетов не смогли приземлиться на взлетно-посадочную полосу в субботу, 4 ноября.

Об этом сообщает РИА «Новости». Как уточнил пресс-секретарь аэропорта Никита Палеха, самолеты не смогли сесть по метеоусловиям и командиры экипажей приняли решение уйти на запасной аэродром, либо вернуться в пункт вылета.

«Это шесть рейсов, четыре из них ушли в аэропорт Абакана — рейс из Пулково, два из Москвы и один из Норильска. Один из Екатеринбурга сел в Кемерове. Рейс из Толмачево (Новосибирск) вернулся обратно», — пояснил пресс-секретарь воздушной гавани Красноярска.

Порывы сильного ветра в Красноярске были зафиксированы ночью, 4 ноября. Из-за ветра несколько тысяч жителей края остались без электричества. В некоторых районах Красноярска ветер повалил деревья, рекламные щиты.