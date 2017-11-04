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В аэропорту Красноярска из-за сильного ветра не смогли совершить посадку шесть самолетов

Главная Происшествия
Красноярск
14:14 4 Ноября 2017
аэропорт, самолет, ветер, посадка, пассажиры
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В красноярском аэропорту Емельяново шесть самолетов не смогли приземлиться на взлетно-посадочную полосу в субботу, 4 ноября.

Об этом сообщает РИА «Новости». Как уточнил пресс-секретарь аэропорта Никита Палеха, самолеты не смогли сесть по метеоусловиям и командиры экипажей приняли решение уйти на запасной аэродром, либо вернуться в пункт вылета.

«Это шесть рейсов, четыре из них ушли в аэропорт Абакана — рейс из Пулково, два из Москвы и один из Норильска. Один из Екатеринбурга сел в Кемерове. Рейс из Толмачево (Новосибирск) вернулся обратно», пояснил пресс-секретарь воздушной гавани Красноярска. 

Порывы сильного ветра в Красноярске были зафиксированы ночью, 4 ноября. Из-за ветра несколько тысяч жителей края остались без электричества. В некоторых районах Красноярска ветер повалил деревья, рекламные щиты.  

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