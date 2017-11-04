В Красноярском крае из-за сильного ветра 16 тысяч человек остались без света

В Красноярском крае из-за сильного ветра, начавшегося накануне ночью, 4 ноября, произошли массовые отключения электроэнергии. Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на данные минэнерго. Без электричества остаются 16,2 тысячи человек, сообщили в ведомстве.

«4 ноября с 02:30 по московскому времени и до сих пор из-за неблагоприятных погодных условий — порывы ветра — до 30 м/с — происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ — филиал ПАО «МРСК Сибири»—«Красноярскэнерго». По состоянию на 03:00 отключено: ВЛ 6-10 кВ - 31; ТП—317. Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей —около 16 200 человек», — сказано в сообщении министерства энергетики.

Согласно информации единой диспетчерской службы Красноярска, по состоянию на девять утра местного времени аварийные отключения электроэнергии зафиксированы в микрорайонах Солнечный, Покровка, Зеленая Роща, части Железнодорожного и Свердловского районов.

Местные жители также сообщали, что зафиксированы отключения электроэнергии в пригородной территории Красноярска — Березовском районе.

По данным минэнерго, в аварийно-восстановительных работах в крае участвуют 24 бригады в составе 63 человек и 26 единиц специальной техники.



В соцсетях жители Красноярска публикуют фото, на которых — последствия сильного ветра в городе и окрестностях.



Фото с личных страниц в соцсетях «ВКонтакте» и Facebook Полины Сысуевой, Владислава Власова, Андрея Павлова